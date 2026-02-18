Місце сили та вічного спокою: де шукати ту саму річку з легендарного фільму Параджанова (фото)

Справжній скарб для любителів адреналіну

Чорний Черемош — це не просто водна артерія Карпат, а справжній культурний символ, оповитий легендами та оспіваний у класичній літературі. Саме ця річка стала "живою декорацією" для знаменитої повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків".

Що ж робить її такою особливою для українців та туристів? Про це розповість "Телеграф".

Сакральне значення та етимологія

Для місцевих жителів — гуцулів — Черемош завжди мав особливий статус. Його вважали "вірною річкою", наділяючи воду цілющими властивостями. Назва "Чорний" має цікаве пояснення: згідно з давніми традиціями, гуцули називали всі північні притоки "чорними" (асоціація з ніччю), а південні — "білими". Крім того, темного відтінку воді надають густі ліси, що тісно підступають до берегів.

Чорний Черемош

Рай для шукачів адреналіну

Сьогодні Чорний Черемош офіційно визнаний центром рафтингу в Україні. Завдяки своєму стрімкому характеру, численним порогам, несподіваним віражам та кам’янистим перекатам, річка притягує як досвідчених екстремалів, так і новачків.

Рафтинг в Україні

Найпопулярніші туристичні активності:

Сплави на рафтах та каяках: маршрути варіюються за складністю, але кожен вимагає максимальної концентрації.

маршрути варіюються за складністю, але кожен вимагає максимальної концентрації. Комбіновані тури: часто мандрівники обирають триденні подорожі, які поєднують нічліг у кемпінгах біля води з походами до місця злиття Чорного та Білого Черемошу.

часто мандрівники обирають триденні подорожі, які поєднують нічліг у кемпінгах біля води з походами до місця злиття Чорного та Білого Черемошу. Панорамні краєвиди: окрім розваг на воді, туристи часто піднімаються на хребет Кострич, звідки відкривається один із найкращих видів на Чорногірський масив.

Річка Чорний Черемош

Головним стартовим майданчиком для вивчення Черемошу є селище Верховина. Також мандрівку зручно поєднувати з відвідуванням Яремча та знаменитого водоспаду Пробій.

Річка Чорний Черемош

Раніше "Телеграф" розповідав, яка загадкова вежа стоїть у Києві посеред Дніпра.