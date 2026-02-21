Всій Україні приготуватися. Яку небезпеку регіонам принесе завершення зими

Деякі регіони вже підтоплює

Днями в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління, але воно несе й загрозу. Практично по всій Україні з приходом тепла є небезпека повені.

Що треба знати:

З 23 лютого в Україну прийде потепління

Окрім довгоочікуваного тепла, весна принесе й загрозу підтоплень

В окремих регіонах вода вже наробила лиха — затопила городи, дороги та поля

Детальніше читайте в статті "Телеграфа": Вода піднялася на 3,5 метра і це початок: які території України можуть накрити масштабні повені (карта)

На думку еколога та біолога Олега Листопада, цього року ризик підтоплені існує для всіх областей України. За останні десятиліття Україна втратила значну частину природних "губок", які раніше стримували воду.

Повені цього року будуть. Усі регіони під загрозою. Більше вам ніхто нічого не скаже, бо прогноз — діло невдячне. А от що робити — це інше питання: відновлювати болота, торфовища, заплави річок. Вони акумулюють вологу, Олег Листопад

Фахівець пояснив, що осушені болота, знищені торфовища та забудовані заплави більше не можуть приймати надлишки вологи. Тому вона практично без перешкод потрапляє у річки й миттєво підіймає їх рівень.

Області, в яких зафіксовані різкі підйоми води

Як зменшити силу повеней в майбутньому

Еколог вважає, що треба вжити заходів, щоб зменшити масштаби паводків у майбутньому. Олег Листопад назвав конкретні кроки, які необхідно зробити:

відновити торфовища та болота як накопичувачі води;

запровадити мораторій на видобуток бурштину і торфу;

невідкладно ухвалити закон про відновлення природи за прикладом ЄС;

надавати підтримку ініціатив щодо надання торфовищам спеціального статусу;

ухвалити закон про збереження водності екосистем.

Раніше "Телеграф" розповідав про підтоплення у Дніпропетровській області. Затопило дороги, машини були змушені буквально "плисти" через "озера".