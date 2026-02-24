Во Франции есть площадь в честь Шевченко. Как появилась и когда (фото)

Это пространство стало символом поддержки Украины

В честь Украины или украинских выдающихся деятелей в мире названо немало улиц, площадей или памятников. Не исключением стали и Канны во Франции, где расположена площадь Тараса Шевченко.

"Телеграф" расскажет, почему она появилась и выбрали именно это название. Отметим, что мэрия Канн была одной из первых во Франции, вывесившей желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину 24 февраля 2026 года.

Известно, что в мае 2022 года в Каннах появилась площадь, названная в честь украинского поэта Тараса Шевченко — Place Taras Chevtchenko. Таким решением мэрия города пыталась выразить поддержку Украине. Кроме того, в этом месте был открыт Украинский дом для переселенцев и культурной дипломатии.

Площадь Тараса Шевченко в Каннах

Тараса Шевченко не случайно выбрали для этого события, ведь именно он стал символом украинской идентичности. После начала полномасштабного вторжения в Канны прибыло много украинцев, бежавших от войны. Мэрия города недолго колебалась и уже в мае решила выразить свое уважение и поддержку украинцам и нашему государству.

Как выглядит площадь и как ее найти

Расположена площадь Тараса Шевченко (Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko) по адресу 34 Boulevard de la République, 06400 Cannes, Франция. Она находится в центральном районе République, примерно в 400-500 метрах от главного железнодорожного вокзала Канн.

Сейчас площадь Тараса Шевченко — это небольшая современная городская площадь с пешеходным пространством. Ее создали при реконструкции района Maria. Интересно, что площадь не имеет памятника Шевченко, а только табличку с названием.

