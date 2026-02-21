Носив ім'я радянської льотчиці: як раніше називався Бердянськ

В часи СРСР Бердянськ назвали на честь льотчиці-рекордсменки

Нині окуповане росіянами місто Бердянськ в часи СРСР мало іншу назву. Його перейменували на честь льотчиці Поліни Осипенко.

Вона стала автором кілької авіаційних рекордів та однією з перших жінок отримала звання Героя Радянського Союзу. "Телеграф" розкаже про основні віхи історії цього курортного міста.

Що потрібно знати:

Місто було засноване у XVI столітті

В часи СРСР назване на честь радянської льотчиці Поліни Осипенко

Зараз місто перебуває під окупацією російських військ

Де знаходиться місто

Бердянськ знаходиться на півдні Запорізької області, на північному узбережжі Азовського моря. Навколишні лимани містять унікальні цілющі грязі.

Звідки походить назва

Після заснування у XVI ст. поселення мало назву Новоногайськ (від ногайців, що оселилися тут на той час). Як місто засноване у 1836 році на місці козачих та рибальських поселень. Також до 1841 року мало назву Берда. Згодом отримало сучасне найменування Бердянськ, яке походить від розташування у гирлі річки Берда (від ногайського берди — "даний богом", "багатий").

Історія міста

Населений пункт розрісся від маленького поселення з пристанню, побудованого у 1673 році запорізькими та азовськими козаками, до досить великого міста обласного значення, що є великим транспортним вузлом і відомим курортом.

1 липня 1830 року пройшла офіційна церемонія відкриття пристані. Поселення отримало назву Ново-Ногайськ, а у 1835 року, після завершення будівництва порту, отримало статус міста.

1 січня 1841 року спеціальним указом царя Миколи I місто було перейменовано в Бердянськ. 17 листопада 1844 року, був затверджений перший герб Бердянська та Бердянського повіту.

Герб Бердянська 1844 року. Фото Вікіпедія

У грудні 1917 року, місто зайняли більшовики, проти яких у квітні 1918 року вибухнуло повстання. Протягом наступних трьох років місто перебувало послідовно під владою Української Центральної Ради Центральної Ради, гетьманату, більшовиків, денікінського уряду та знову більшовиків. За результатами перших українських визвольних змагань, місто остаточно опиняється під радянською окупацією.

Протягом Другої світової війни окупований військами Німеччини 7 жовтня 1941 року, звільнений — 17 вересня 1943 року. Саме в цю дату з 1996 року відзначається День міста.

11 січня 2005 року Верховна Рада України визнала місто Бердянськ курортом державного значення. 1 червня 2006 року на початку Бердянської коси було відкрито найбільший в Україні аквапарк — перше масштабне будівництво нового об'єкта туристичної інфраструктури в місті з початку 90-х років XX століття.

Аквапарк в Бердянську. Фото Вікіпедія

Під час російського вторгнення в Україну війська країни-агресора увійшли до Бердянська 27 лютого 2022 року. Мешканці Бердянська вийшли на протест проти російської окупації, але росіяни розігнали його за допомогою зброї. Пізніше у Бердянську окупанти відкрили мурал на честь Поліни Осипенко.

Окупанти відкрили в Бердянську мурал на честь Поліни Осипенко

Хто така Поліна Осипенко

Народилася 24 вересня (7 жовтня) 1905 року в селі Новоспасівка Російської імперії, нині Бердянського району Запорізької області Влітку 1937 року П. Д. Осипенко побила три світові рекорди висотних польотів з вантажем і без навантаження. У 1938 році вона очолила безпосадковий переліт Севастополь — Архангельськ на літаку АНТ-37 "Батьківщина". ЇЇ екіпаж подолав відстань у 6450 кілометрів (5910 км по прямій), і встановив жіночий світовий рекорд дальності польоту. За це їх нагородили званнями Героїв Радянського Союзу.

Через півроку після рекордного польоту на "Батьківщині", у травні 1939-го року, під час навчально-тренувального польоту в Рязанській області її літак увійшов у штопор і врізався в землю. ЇЇ поховали на місці катастрофи.

Літак АНТ-37 "Батьківщина"

Пізніше урна з прахом Поліни Осипенко була урочисто поміщена у Кремлівську стіну на Червоній площі в Москві, в руках її ніс особисто Йосип Сталін.

Згодом на її честь перейменують місто Бердянськ — так воно називатиметься з 17 липня 1939 року до 26 червня 1958 року. Також іменем Осипенко назвуть її рідне село Новоспасівку, яка носить цю назву до цього часу.

