У "Сільпо" можна взяти найдешевші яйця: скільки вдасться зекономити

Варто заглянути саме в цей магазин

Курячі яйця – один із найпопулярніших продуктів у кошику українців. На них можна зекономити, якщо знати де краще купувати.

"Телеграф" дізнався, де найвигідніше купувати популярну торгову марку "Квочка". Йдеться про упаковку з 10 штук великих яєць відбірної категорії, яка має стабільний попит серед покупців.

За даними "GoToShop", найдешевші яйця цієї марки можна придбати у мережі супермаркетів "Сільпо" – за 87,14 гривні. В інших великих магазинах ціна значно вища: у "Auchan" упаковка коштує 99 гривень, а у "Metro" – 106,08 гривень. Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає майже 20 гривень.

Ціни на яйця "Квочка" в різних магазинах. Фото: GoToShop

Зауважимо, що в жодному магазині не триває знижок.

