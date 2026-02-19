Фермери б’ють на сполох: урожай картоплі в Україні скорочується через цю хворобу

Масштаби цієї хвороби ростуть рік у рік

Чорні плями на бульбах картоплі — це прояви грибкового захворювання, що загрожує втратою до 30-40% врожаю. І хоча ця проблема не є новою для досвідчених фермерів, але про неї мало говорять. А найгірше — є реальний ризик, що ця хвороба набуде катастрофічних масштабів.

Йдеться про антракноз. Фермери діляться з "Телеграфом" переживаннями, що якщо зараз не стримувати антракноз, через 5-6 років він може стати серйозною проблемою в плані забезпечення населення якісною картоплею.

Як проявляється антракноз на картоплі

на шкірці бульб з’являються темні вдавлені плями, шкірка ніби перфорована (у дірочках), легко здирається, з’являється гнилизна;

у посушливе літо хвороба швидко прогресує, викликаючи передчасне в’янення бадилля;

при зберіганні заражена картопля стає "гумовою", зморщується і швидко псується;

заражена картопля, яка зуміла зберегтися до весни і була посаджена в землю, дає поганий урожай, низької якості та негативної рентабельності.

У сезон 2024-2025 українські фахівці провели низку досліджень, вивчаючи насіннєвий картопляний матеріал. Антракноз був діагностований практично скрізь, включаючи еліту та супереліту. У більшості українських домогосподарств зафіксовано зараження антракнозом на рівні 1-2 ступеня, а імпортний насіннєвий матеріал був заражений до 70% (!).

Антракноз на картоплі. Фото: agronom.com.ua

Як боротися з антракнозом на картоплі?

Купляти сорти картоплі, стійкі до цієї хвороби. Наприклад, Корольова Анна, Адретта, Юлія, Тирас, Коннект. Відповідно, слід уникати сорти, які легко і швидко хворіють на антракноз (Невський, Ред Скарлетт).

Використовувати чистий насіннєвий матеріал.

На місці, де зростала заражена картопля, вдруге садити цю культуру не раніше ніж через 3-4 роки.

Знищувати заражене бадилля, глибоко перекопувати ґрунт, використовувати сидерати. Наприклад, чорнобривці (тагетес), які негативно впливають на патогени, включаючи нематоду.

Обробляти від хвороби сучасними препаратами. Наприклад, Ревіона у дозуванні 1.25 літр на гектар або 12.5 мл на сотку. Також це може бути Квадріс чи Юніформ за інструкцією. Ключову роль грає обробка у фазі змикання рослин у міжряддях.

