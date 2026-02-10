У 10 разів величніше за інші: що відомо про найбільше озеро світу (фото)

Озеро, яке яке існувало мільйони років тому, офіційно внесли до Книги рекордів Гіннесса, водойма за обсягом води перевищувала всі сучасні озера планети

Найбільше озеро Землі вважають Каспійське море, проте в порівнянні з доісторичним гігантом воно виглядає зовсім невеликим. Мова йде про давнє море-озеро Паратетіс, яке сформувалося приблизно 12 мільйонів років тому.

"Телеграф" розповість детальніше про це озеро. Згідно з останніми дослідженнями, які опублікували в IFLScience, площа Паратетіса сягала 2,8 мільйона квадратних кілометрів.

Масштаби вражають

Водойма простягалася від східних Альп у Центральній Європі аж до сучасного Казахстану в Центральній Азії, охоплюючи величезні території Східної Європи.

Море-озеро Паратетіс

Паратетіс - озеро-море

За оцінками вчених, об’єм води в цьому мегалаку становив понад 1,77 мільйона кубічних кілометрів. Це у 10 разів більше, ніж сумарний об’єм усіх нинішніх прісних і солоних озер світу. Паратетіс був навіть більшим за сучасне Середземне море.

Паратетіс

Як з’явився та зник гігант

Паратетіс утворився внаслідок підняття гірських хребтів Центральної Європи, що ізолювало частину океану від решти світу. Вода в ньому була слабосолоною, що створювало унікальну екосистему. Тут мешкали унікальні види тюленів, найменші кити в історії планети, давні слони, що населяли узбережжя.

Мешканці Паратетіса. Фото - Utrecht University

Проте історія Паратетіса не була стабільною. Близько 7,6-7,9 млн років тому озеро пережило період екстремального висихання, втративши третину свого об’єму та дві третини площі. Остаточно водойма зникла приблизно 6,7–6,9 мільйонів років тому через ерозію, яка утворила природний "злив" на південному заході озера.

Чому загибель озера-гіганта тривожить вчених

Дослідники, зокрема співавтор роботи доктор Ден Палку, зазначають, що вивчення Паратетіса допомагає краще зрозуміти механізми кліматичних змін. Те, як гігантська водойма реагувала на коливання температури мільйони років тому, дає вченим підказки для прогнозування сучасних екологічних криз та пошуку шляхів їх подолання.

Тепер, завдяки офіційному визнанню Книгою рекордів Гіннесса, Паратетіс став не лише об’єктом наукових суперечок, а й офіційно підтвердженим географічним феноменом нашої планети.

