Виплати до 250 тис. грн та чіткі строки служби: зʼявились деталі нових контрактів для військових

Військовим почали розсилати проєкт нових контрактів

В рамках реформи військової служби в Україні передбачаються нові виплати за контрактами. Та встановлення граничних термінів служби.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, поки що мова йде про проєкт контрактів.

"Військовим почали розсилати проект контрактів, які анонсували Зеленський з Федоровим", — написав Гончаренко.

За його словами, зміни передбачають заходи фінансового стимулювання. Пропонується запровадити матрицю виплат та грошового забезпечення, якою передбачити:

базову щомісячну виплату для рядового складу – від 30 тис. грн;

щорічну винагороду за укладання контракту у розмірі 27 тис. грн;

щомісячну додаткову виплату за підписання контракту – 10 тис. грн на місяць;

виплату за взяття в полон противника – 250 тис. грн;

виплату за знищення противника – 25 тис. грн;

виплату за захоплення позицій — 40 тис. грн в день;

виплату за відновлення позицій – 20 тис. грн в день;

євиплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення – 8,7 тис. грн в день.

Проєкт підвищення виплат віськовим

Новина доповнюється…