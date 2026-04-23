16-річна донька Тайсона Ф’юрі зібралася заміж: як відреагував боксер (відео)

"Циганський король" був шокований новиною

Венесуела Ф’юрі, старша дочка колишнього чемпіона світу з боксу в гевівейті Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) виходить заміж. У мережі завірусилося відео з реакцією боксера на цю новину.

Що потрібно знати

Старша дочка Ф’юрі виходить заміж за боксера

Венесуелі на цей час лише 16 років

Тайсон був приголомшений цією новиною

Момент показали у другому сезоні шоу At Home With The Furys ("Вдома з Ф’юрі") на Netflix. Про це повідомляє "Телеграф".

Венесуела перед своїм 16-річчям повідомила батькам про те, що одружується. Вона зазначила, що Ноа, її хлопець, зробить пропозицію на вечірці з нагоди її 16-річчя. "Циганський король" відразу змінився на обличчі. Боксер зазначив, що одруження це назавжди, і її хлопцеві варто було спочатку спитати дозвіл у нього. Проте він обійняв свою доньку, зазначивши, що вона з "татової донечки перетворилася на жінку". Тайсон побажав дочці казкового щастя та великого кохання.

Обличчя Ф’юрі, коли він дізнався, що його дочка зібралася заміж у 16 років

Пізніше Ноа зробив пропозицію Венесуелі. Дівчина сказала "Так!".

Тайсон Ф’юрі з дочкою Венесуелою/Фото: instagram.com/venezuelafuryofficial

Венесуела Ф’юрі з нареченим Ноа Прайсом/Фото: instagram.com/venezuelafuryofficial

До речі, Ноа є боксером-аматором. Наразі йому 17 років.

До речі, Ноа є боксером-аматором. Наразі йому 17 років.