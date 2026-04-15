"Донт пуш зе хорсес" вже у минулому: Усик видав новий мем (відео)

Український боксер все краще та краще розмовляє англійською мовою

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником Ріко Верховеном (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Бій між боксером та кікбоксером заплановано на 23 травня біля пірамід у Єгипті.

На першій пресконференції Усик — Верховен Олександр знову видав фразу, яка пішла у маси. У threads набирає популярності новий мем від українського чемпіона.

Цього разу Усик, звертаючись до промоутера Едді Гірна, сказав "Be careful, братан" (Будь обережний, братан). Ця фраза має великий мемний потенціал.

Зазначимо, на пресконференції Усик — Дюбуа 2 Олександр видав фразу, яка стала народною: "Донт пуш зе хорсес" (Не жени коней, не поспішай). З цією фразою навіть вийшла пісня від гурту Мюслі UA.

Раніше Усик став автором вірусної фрази: "I’m feel, I’m very feel". (Я відчуваю, я дуже відчуваю у значенні "я у чудовій формі", "я почуваюся чудово").

Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, Фабіо у травні 2026 року проведе перший захист титулу.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.