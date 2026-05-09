"Суркіс, прокинься": "Динамо" наблизилося до історичного провалу (відео)

Біло-сині не програли, проте вболівальникам від цього не легше

У суботу, 9 травня, ЛНЗ приймав "Динамо" Київ у рамках центрального матчу 27-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Зустріч відбулася у Черкасах.

Що потрібно знати

ЛНЗ та "Динамо" зіграли внічию

Черкаський клуб опустився на 3 місце, кияни — четверті

Фанати жорстко пройшлися по "Динамо"

Поєдинок, що проходив на Центральному стадіоні, завершився з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Якщо для ЛНЗ цей результат є прийнятним з погляду турнірної боротьби, то для Біло-синіх нічия — це провал. Цілком імовірно, що "динамівці" залишаться без медалей в УПЛ. Крім того, кияни ризикують вперше у своїй історії опинитися нижче за 4-ту позицію в лізі, а також без єврокубків на наступний сезон.

Турнірне становище команд в УПЛ

Уболівальники "Динамо" різко пройшлися по команді після нічиєї з ЛНЗ. Користувачі масово вимагають, щоб президент Біло-Синіх Ігор Суркіс змінив тренерський штаб команди.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни борються за 4 місце, яке цього року не дає місце в єврокубках. Проте у "динамівців" чудові шанси потрапити до 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27 через Кубок України. У фіналі турніру Біло-Сині зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".