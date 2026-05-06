Усик — Верховен: всі бої вечора боксу в Гізі

Повний кард шоу в Єгипті

У суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет) відбудеться велике шоу боксу, у головному бою якого в рингу зійдуться чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Напередодні було оголошено повний кард вечора боксу.

Що потрібно знати

На шоу боксу Усик — Верховен пройдуть 10 боїв

На вечорі виступатимуть 2 українці

Олександр та Ріко проведуть бій за правилами боксу

На ринг у Гізі вийдуть одразу два представники України. Про це повідомляє The Ring.

До списку боїв андеркарда організатори шоу додали бій за участю українця Даніеля Лапіна. На рингу йому протистоятиме француз Бенджамін Мендес Тані.

Повний список боїв на шоу Усик — Верховен

Олександр Усик — Ріко Верховен

Хамза Шираз — Алем Бегіч

Джек Кеттеролл — Шахрам Гіясов

Френк Санчес — Річард Торрес-молодший

Мідзукі Хірута — Май Соліман

Даніель Лапін — Бенджамін Мендес Тані

Басем Махмуд — Джамар Теллі

Султан Альмохаммед — Діді Імпракс

Махмуд Мубарак — Алі Серункуга

Омар Хікал — Майкл Калялья

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.