Усик — Верховен: гонорари боксерів

Олександр і Ріко поборються за величезні гроші

У суботу, 23 травня, у Єгипті відбудеться грандіозне шоу боксу. У головному бою на рингу зійдуться чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО) з Нідерландів.

Що потрібно знати

Усик та Верховен проведуть бій за правилами боксу

Олександр запросив за бій із кікбоксером 100 млн доларів

Ріко отримає рекордний гонорар у кар’єрі

Деталі контракту учасників шоу Усик — Верховен не розголошуються, проте в ЗМІ ближче до бою спливають деякі цифри. Наприклад, RTL повідомляє, що Усик запросив за поєдинок із кікбоксером 100 млн доларів.

Ця сума трохи менша, ніж та, що Олександр заробив за другий бій із Ф’юрі (близько 114 млн доларів), проте гонорар українця все одно вражає. Щодо Верховена, то він задовольниться сумою в кілька десятків мільйонів євро. Це стане його рекордним заробітком за бій у кар’єрі.

Звичайно, я не можу скаржитися, але ми про це нічого не говоримо. Як кікбоксер, я ніколи не заробляв стільки. Ріко Верховен

Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, Фабіо у травні 2026 року проведе перший захист титулу.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

У квітні Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.