Усик — Верховен: на якому каналі дивитися бій в Україні

Великий бій покажуть в Україні

У суботу, 23 травня, у Єгипті відбудеться велике шоу боксу. У головному бою на ринг вийдуть чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО) з Нідерландів.

Що потрібно знати

Усик та Верховен проведуть бій за правилами боксу

Шоу боксу в Україні традиційно покаже Megogo

DAZN покаже бій Усик — Верховен у світі й Україні

Офіційним транслятором шоу Усик — Верховен в Україні стане Megogo. Про це повідомляє Sport.ua.

Час початку шоу та розклад боїв стануть відомі пізніше. Додамо, що міжнародним транслятором вечора боксу Усик — Верховен є DAZN.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.