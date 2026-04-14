Усик — Верховен: онлайн-трансляція першої зустрічі боксерів (відео)

Перша пресконференція учасників шоу Усик — Верховен пройде в Британії

У вівторок, 14 квітня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) зустрінеться зі своїм майбутнім суперником Ріко Верховеном (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Бій між боксером та кікбоксером запланований на 23 травня у Єгипті.

Усик проведе бій за правилами боксу проти кікбоксера

Суперники проведуть першу зустріч між собою

Очікується, що боксери зійдуться у першій дуелі поглядів.

У прямому етері в Україні першу пресконференцію Усика та Верховена покаже журнал "Ринг" на однойменному YouTube-каналі. Початок заходу о 18:30 за київським часом.

Очікується, що учасники шоу "Усик — Верховен" дадуть відповіді на запитання журналістів. Крім того, Олександр і Ріко, ймовірно, зійдуться в першій дуелі поглядів.

Зазначимо, зараз Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, Фабіо у травні 2026 року проведе перший захист титулу.

Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.