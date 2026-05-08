Без Сі, але з Додіком. Хто зі світових лідерів "забив" на парад в Москві 9 травня (інфографіка)

Після 2014 року міжнародна присутність у Москві різко скоротилась

Приїхати у Москву на парад 9 травня ризикнули не всі друзі російського президента Володимира Путіна. Цей парад не ювілейний, тож очікувати очільника Китаю Сі Цзіньпіна не варто.

"Телеграф" порівняв, як зменшувалась кількість гостей на параді "побєдобєсія" та хто є найбільшими його прихильниками в останні роки.

У 2026 році в Москві очікується невелика кількість іноземних гостей:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

президент Лаоса Тхонглун Сисуліт

верховний правитель Малайзії султан Ібрагим

прем'єр Словаччини Роберт Фіцо — на парад не піде, зустрінеться з Володимиром Путіним окремо

президенти невизнаних утворень Абхазії та Південної Осетії Аслан Бжанія та Алан Гаглоєв (незалежність Абхазії та Південної Осетії визнана Росією, Нікарагуа, Венесуелою, Науру та Сирією),

та (незалежність Абхазії та Південної Осетії визнана Росією, Нікарагуа, Венесуелою, Науру та Сирією), троє представників Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговіни) — лідер Синиша Каран, голова парламенту Ненад Стевандич, голова місцевої партії Милорад Додік.

2025

Торік, у 2025 році, на парад приїхало більше гостей, адже він був ювілейний. Окрім Сі Цзіньпіна та Олександра Лукашенка, був прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (теж не був на параді, але приїхав до Москви), президенти Сербії, Бразилії, Венесуели, Куби, Монголії, Екваторіальної Гвінеї, прем'єр-міністр Вірменії очільник Республіки Сербської, тимчасовий президент Буркіна-Фасо, голова Палестинської адміністрації, президенти самопроголошених Абхазії та Осетії, президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану.

2024

Якщо ж порівнювати з неювілейними парадами, то кількість гостей була значно більшою. У 2024 до Москви завітали самопроголошений президенти Білорусі Олександр Лукашенко, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Сердар Бердимухамедов, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало, Лаосу Тхонглун Сісуліт та Куби Мігель Діас-Канель Бермудес.

2023

У 2023 це були Олександр Лукашенко, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

2021-2022

У 2022 році росіяни заявили, що гостей не запрошували. У 2021 році через коронавірусні обмеження на параді був тільки президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Загалом, парад 2026 року показує, що навіть традиційні російські партнери віддаляються від Кремля, зокрема з середньоазійських пострадянських країн не приїхав на парад жодний лідер. Зауважимо, кількість гостей на російських парадах традиційно мала з 2014 року, зокрема в 2016 приїжджав лише президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, в 2017 — президент Молдови Ігор Додон, в 2018 рік — президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. До 2014 року в параді навіть брали участь країни НАТО, зокрема в 2010.

Раніше "Телеграф" розповідав, що парад 9 травня у Москві відбудеться в обмеженому вигляді — не буде колон з технікою, мери безпеки будуть безпрецедентними, зокрема повністю планують відключити мобільний інтернет.