ЄС ввів санкції проти "беззубого" російського боксера

Спортсмен завершив кар’єру через втрату зубів

У четвер, 23 квітня, Європейський Союз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії. У санкційний список потрапили ще 117 осіб, зокрема відомий російський боксер Федір Чудінов.

Євросоюз включив Чудінова у санкційні списки

Боксер підтримує Путіна

Спортсмен виступав не у своїй ваговій категорії, через що часто голодував, що призвело до випадання зубів

Відповідний документ ЄС опублікував на офіційному сайті. Чудінов опинився під санкціями з кількох причин.

По-перше, колишній боксер є членом пропутінської політичної партії "Єдина Росія" та депутатом Ради депутатів Серпухівського міського округу Московської області.

По-друге, спортсмен є амбасадором Загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян "Здорова Батьківщина", яке незаконно діяло на окупованих територіях України.

Крім того, Чудінов брав участь у проросійських та військових заходах для дітей та молоді в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Також боксер підтримує зв’язки із всеросійським мотоклубом "Нічні вовки", щодо якого діють обмежувальні заходи Євросоюзу за підтримку війни проти України та анексії Криму.

Довідка: Чудінов — російський боксер. Провів 30 боїв на профі-рингу, здобув 26 перемог, зазнав 3 поразки, 1 бій завершив внічию. Колишній чемпіон світу за версією WBA (Super) у другій середній вазі (до 76,203 кг). Федір завершив кар’єру у грудні 2023 року через випадання зубів.

Бої постійно переносили, а треба тримати вагу. Я по півроку недоїдав, зуби почали розсипатись. Половину зубів загубив. Це тривало два роки, тому я вирішив закінчити кар’єру та почати займатися чимось іншим. Федір Чудінов

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін нагородив російських боксерів. На заході глава Кремля відзначився безглуздою заявою.