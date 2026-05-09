Замість котів: чому бійці ЗСУ не проганяють полозів зі своїх укриттів

Ці плазуни зустрічаються майже на всій території України

Бувають випадки, коли військові не те що не проганяють змій з бліндажів, а навіть радіють їм. Адже деякі види досить вдало заміняють котів.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. За його словами, таких випадків наприкінці літа трапляється чимало.

Але тут слід зауважити, що йдеться про неотруйних змій полозів. Вони можуть харчуватись мишами та дрібними гризунами, тому досить корисні для військових.

"На війні у нас дуже часто, особливо восени, військові страждають від нашестя мишей. І я особисто знаю кілька випадків, коли військові, побачивши змію, яка живе в бліндажі, дізнавалися, що це полоз, який безпечний для людини. Вони його не проганяли, він у них жив як ручна тваринка", — каже Марущак.

Полоз. Фото: Вікіпедія

За його словами, від такого сусідства для військових майже одні плюси. По-перше, значно зменшується кількість мишей, по-друге, з'являється компанія, яку не треба регулярно годувати, як кота чи собаку. Таким чином, деякі види змій дійсно покращують перебування у бліндажі та стають майже улюбленцями.

Для довідки

Полоз — це рід неотруйних змій родини Полозових. Вони є активними мисливцями та часто зустрічаються в Україні. Цей вид вирізняється швидкістю, хорошим вмінням лазити по деревах. Довжина тіла до 2 м. Голова більш-менш чітко відмежована від шиї. Луска переважно гладенька. Зіниці круглі.

Полоз. Фото: відкриті джерела

Полози живуть у відкритих степах, напівпустелях, чагарникових заростях, у лісах, по берегах річок, у садах тощо. Живляться дрібними хребетними. Яйця самиця відкладає в червні-липні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може гадюка напасти та вкусити у воді.