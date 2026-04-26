Російського боксера закидали стільцями під час бою (відео)

Росіянин спровокував побоїще на рингу

На вечорі боксу у Трабзоні (Туреччина) сталася масова бійка. Винуватцем інциденту виявився російський боксер Сергій Горохов.

Горохов бився за другорядний титул із місцевим боксером Емірханом Калканом, проте поєдинок завершився зі скандалом. Про це повідомляє "Телеграф".

У 3-му раунді під час зупинки поєдинку Сергій почав бігати по рингу і передчасно святкувати "перемогу". Це не сподобалося місцевій публіці, і після словесної суперечки вболівальники та представники боксерів влаштували справжнє побоїще на рингу. У хід пішли навіть пластикові стільці, які почали кидати у бік Горохова.

У результаті бій так і не було завершено. За фактом інциденту розпочато розслідування. Зазначимо, двобій проходив у напівважкій вазі (до 79,378 кг), на кону стояв чемпіонський пояс UBO (Universal Boxing Organization).

