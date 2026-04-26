Російського боксера закидали стільцями під час бою (відео)

Михайло Корнілов
Сергій Горохов — Емірхан Калкан Новина оновлена 26 квітня 2026, 13:48
Сергій Горохов — Емірхан Калкан. Фото instagram.com/emirhannkalkannn

Росіянин спровокував побоїще на рингу

На вечорі боксу у Трабзоні (Туреччина) сталася масова бійка. Винуватцем інциденту виявився російський боксер Сергій Горохов.

Що потрібно знати

  • Горохов і Калкан билися за титул
  • У 3-му раунді росіянин влаштував цирк на ринзі
  • На арені спалахнула масова бійка

Горохов бився за другорядний титул із місцевим боксером Емірханом Калканом, проте поєдинок завершився зі скандалом. Про це повідомляє "Телеграф".

У 3-му раунді під час зупинки поєдинку Сергій почав бігати по рингу і передчасно святкувати "перемогу". Це не сподобалося місцевій публіці, і після словесної суперечки вболівальники та представники боксерів влаштували справжнє побоїще на рингу. У хід пішли навіть пластикові стільці, які почали кидати у бік Горохова.

У результаті бій так і не було завершено. За фактом інциденту розпочато розслідування. Зазначимо, двобій проходив у напівважкій вазі (до 79,378 кг), на кону стояв чемпіонський пояс UBO (Universal Boxing Organization).

