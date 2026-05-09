"Росія - найстрашніший звір": ексміністр пояснив, чого чекати Україні далі

Політик розповів, чому Путіна не хвилюють жертви

Росія близиться до свого розпаду як імперія, але це не зупиняє її лідера Володимира Путіна. Він продовжує вірити в перемогу та велич держави.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, єдине, що Україна має зробити — це пережити цей період розпаду та шторму.

"У Путіна зараз сталінський режим. Важко, але треба принести ще більше жертв, треба переломити ситуацію на свою користь і зрештою перемогти. Він зараз не думає про свою відповідальність, про те, як він буде щось комусь пояснювати і як би він хотів, щоб його запам'ятали. Попереду ще дуже-дуже багато смертей в Росії і руйнувань. В принципі, ми з вами є свідками загибелі імперії, але є проблема, що нам це треба пережити", — каже ексміністр.

Він додає, що хто б щоб не казав, але Росія гине. Імперія гине так, як притаманно іншим імперіям, спочатку повільно, а потім стрімко. Основна задача України — пережити цей процес

"Росія — підранок. Хто любить полювання знає, що підранок — це найстрашніший звір. Смертельно поранений, але який все ще б'ється за своє життя. Росія — це підранок", — пояснює Кулеба.

За його словами, Україні може бути важко пережити смерть Росії, але це вартуватиме зусиль. Тут не треба мати ілюзію, що все буде добре, нашу державу чекає важка зима буквально та фігурально на фронті. Але в результаті українці отримують українську Україну сильну та незалежну.

"При нашому з вами поколінні буде інша країна. Ми станемо іншою країною і ми рухаємося до цього. Ми ж хотіли українську Україну. Зараз історія виставила рахунок. Але це буде інша країна, буде незалежна, суверенна європейська, українська Україна", — резюмує Кулеба.

