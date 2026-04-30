"Шахтар" програв "Крістал Пелас" у півфіналі Ліги конференцій, але увійшов у історію (відео)

Гірники пропустили найшвидший гол в історії третього за силою єврокубка

У четвер, 30 квітня, "Шахтар" зіграв із "Крістал Пелас" номінально домашній поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Крістал Пелас". Перший півфінал відбувся у Польщі.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Мейскі" у Кракові, завершився з рахунком 3:1 на користь "Крістал Пелас". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з холодного душу для Гірників. Вже на 23-й секунді Ісмаїла Сарр відкрив рахунок у матчі, забивши найшвидший гол в історії цього турніру. Донеччани не посипалися і створили безліч моментів біля воріт суперника, щоправда, у завершальній фазі атак футболістів "Шахтаря" підвела точність.

На початку другого тайму "Шахтар" відігрався після кутового — відзначився Олег Очеретько. Ще за кілька хвилин гості знову вийшли вперед, реалізувавши аут — гол на рахунку Даїті Камади. Під завісу зустрічі Йорген Странн-Ларсен у швидкій контратаці забив третій гол Орлів.

"Шахтар" – "Крістал Пелас" – 1:3

Голи: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Странн-Ларсен (84)

Попередження: Очеретько (31), Тобіас (38), Педро Енріке (52) – Піно (44), Канво (56)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько (Назарина, 83), Егіналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Ізакі, 65), Педріньйо (Бондаренко, 74), Аліссон, Еліас (Траоре, 83).

"Крістал Пелас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада (Лерма, 90), Вортон, Муньйос, Піно (Джонсон, 74), Матета (Странн-Ларсен, 65), Сарр.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).