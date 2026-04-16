"Шахтар" вийшов у півфінал Ліги конференцій (відео)

Гірники пробилися у півфінал 3-го за силою єврокубка

У четвер, 16 квітня, "Шахтар" зіграв виїзний поєдинок проти нідерландського АЗ у рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА. У першому матчі Гірники "вдома" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Що потрібно знати

"Шахтар" вибив АЗ із Ліги конференцій

Команди забивали у другому таймі

Судила зустріч німецька бригада арбітрів на чолі зі Свеном Яблонські

Зустріч, що проходила в Алкмарі (Нідерланди) на стадіоні "АЗ-стадіоні", завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов за повного домінування "Шахтаря", щоправда, до небезпечних моментів практично не доходило.

На початку другої половини Гірники вийшли вперед. Кауан Еліас вивів Алісона на ударну позицію і бразилець не підвів, вразивши ворота господарів з близької дистанції. На 73-й хвилині Ісак Єнсен зрівняв рахунок у грі, ідеально виконавши штрафний удар. Ще через 7 хвилин АЗ вийшов уперед після точного удару у виконанні Матея Шина. Під завісу зустрічі Гірники вдало провели контратаку, наконечником якої виступив Лука Мейреллес.

АЗ – "Шахтар" – 2:2. Перший матч – 0:3.

Голи: Йенсен (73), Шин (80) – Аліссон (58), Мейреллес (83)

Попередження: Чавес (31), ван Дейл (33), Боогаард (35), Садік (45+2) – Ізакі (25), Тобіас (71), Егіналду (78), Матвієнко (85)

АЗ: Зут, ван Дейл (Роббемонд, 63), Деккер, Ітіхара, Чавес (Уфкір, 46), Шин, Боогаард, Маїкума (Йенсен, 46), Садік, Меєрдінк (Ковач, 63), Пататі (Мену, 90+3).

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Назарина, Невертон (Феррейра, 70), Ізакі (Егіналду, 61), Очеретько (Бондаренко, 89), Аліссон (Марлон Гомес, 61), Еліас (Мейреллес, 70).

Статистика матчу АЗ - Шахтар

Таким чином, "Шахтар" за сумою двох матчів (5:2) вийшов у півфінал Ліги конференцій, де зіграє проти переможця дуелі "Крістал Пелас" — "Фіорентина". Ці команди розпочнуть свою гру о 22:00 за київським часом. Ігри 1/2 фіналу ЛК пройдуть 30 квітня та 7 травня.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).