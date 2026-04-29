Мудрик отримав максимальне покарання за допінг: футболіст пішов ва-банк
Гравець спробує очистити своє ім’я у швейцарському суді
У середу, 29 квітня, стало відомо, що український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію за допінг. Це максимальне покарання із усіх можливих.
Що потрібно знати
- FA жорстко покарала Мудрика
- Михайло подав апеляцію
- Українець провалив допінг-тест восени 2024 року
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі Х. За його словами, Михайло вже оскаржує рішення Футбольної асоціації Англії (FA) у CAS (Спортивний арбітражний суд).
FA дискваліфікувала вінгера "Челсі" на чотири роки за порушення антидопінгових правил, що є максимальним покаранням. Мудрик звернувся до CAS, подавши документи 25 лютого 2026 року. CAS підтверджує, що українець оскаржуватиме "накладений чотирирічний термін дискваліфікації", додаючи, що сторони "наразі обмінюються письмовими заявами, і дата слухання ще не призначена". "Челсі" відмовився від коментарів.
Нагадаємо, Мудрик провалив допінг-тест восени 2024 року. Вінгера було відсторонено від футболу через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. У вільний від футболу час у Михайла закрутився роман із відомою американкою.