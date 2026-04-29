Мудрик отримав максимальне покарання за допінг: футболіст пішов ва-банк

FA дискваліфікувала вінгера "Челсі" на чотири роки за порушення антидопінгових правил, що є максимальним покаранням. Мудрик звернувся до CAS, подавши документи 25 лютого 2026 року. CAS підтверджує, що українець оскаржуватиме "накладений чотирирічний термін дискваліфікації", додаючи, що сторони "наразі обмінюються письмовими заявами, і дата слухання ще не призначена". "Челсі" відмовився від коментарів.