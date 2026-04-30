"Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций, но вошел в историю (видео)

Горняки пропустили самый быстрый гол в истории 3-го по силе еврокубка

В четверг, 30 апреля, "Шахтер" сыграл с "Кристал Пэлас" номинально домашний поединок 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Кристал Пэлас". Первый полуфинал состоялся в Польше.

Встреча, проходившая на стадионе "Мейски" в Кракове, завершился со счетом 3:1 в пользу "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с холодного душа для Горняков. Уже на 23-й секунде Исмаила Сарр открыл счет в матче, забив самый быстрый гол в истории этого турнира. Дончане не посыпались и создали уйму моментов у ворот соперника, правда, в завершающей фазе атак футболистов "Шахтера" подвела точность.

В начале второго тайма "Шахтер" отыгрался после углового — отличился Олег Очеретько. Еще через несколько минут гости вновь вышли вперед, реализовав аут — гол на счету Даити Камады. Под занавес встречи Йорген Странн-Ларсен в быстрой контратаке забил третий гол Орлов.

"Шахтер" – "Кристал Пэлас" – 1:3

Голы: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Странн-Ларсен (84)

Предупреждения: Очеретько (31), Тобиас (38), Педро Энрике (52) – Пино (44), Канво (56)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон, Элиас (Траоре, 83).

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 90), Уортон, Муньос, Пино (Джонсон, 74), Матета (Странн-Ларсен, 65), Сарр.

Статистика матча Шахтер - Кристал Пэлас

Полный виддеобзор матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас". Видео предоставлено Megogo.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).