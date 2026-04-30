"Шахтар" — "Крістал Пелас": онлайн-трансляція півфіналу Ліги конференцій

Гірники борються за путівку до фіналу 3-го за силою єврокубка

У четвер, 30 квітня, "Шахтар" зіграє номінально домашній поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Крістал Пелас". Перший півфінал відбудеться у Польщі.

"Шахтар" прийме "Крістал Пелас" у Кракові

Англійський клуб — беззаперечний фаворит зустрічі

Гра-відповідь пройде 7 травня в Лондоні

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Команди підходять до гри у різному настрої. Напередодні Гірники здолали "Кудрівку" (3:1) та наблизилися до чемпіонства в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). "Крістал Пелас", своєю чергою, зазнав поразки від "Ліверпуля" (1:3). Орли цього сезону Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) розташувалися на 13-й позиції й претендують на єврокубки лише у разі перемоги у Лізі конференцій.

Зустріч "Шахтар" — "Крістал Пелас" пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Гірники зіграють проти мотивованого англійського "середняка", який є однозначним фаворитом протистояння. Додамо, що гру донеччан проти лондонців можна переглянути в Україні у прямому етері.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).