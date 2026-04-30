Є прецедент: у Зеленського відкрили, як змінилися правила гри з "тіньовим флотом" Росії

Міжнародні партнери посилюють боротьбу з обходом обмежень

Рішення про конфіскацію суховантажного судна Caffa, яке пов’язують із тіньовим флотом Росії та незаконним вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій, є показовим прецедентом у застосуванні санкцій.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, це не просто затримання, а прямий перехід до практичних дій.

"Рішення Швеції про конфіскацію суховантажного судна Caffa, яке пов’язане із тіньовим флотом Росії та незаконним вивезенням українського зерна з ТОТ, є показовим прецедентом у застосуванні санкцій. Це вже не просто затримання, а перехід до практичних дій. Раніше подібні судна могли розраховувати, що ризики обмежаться перевірками або короткими затримками. Конфіскація змінює правила гри. Росія використовує тіньовий флот для вивезення ресурсів з окупованих територій, зокрема зерна, і намагається інтегрувати ці поставки у глобальні ринки через складні логістичні схеми", — пояснив він.

Водночас Власюк зазначив, що Україна системно працює над руйнуванням подібних схем такими способами:

ідентифікуються судна, оператори, маршрути,

використовуються практики — від відключення транспондерів до перевантаження вантажів у море.

Ці дії дають можливість переводити питання з політичної площини на правову.

"Україна вітає цей крок Швеції. Подібна практика має масштабуватися, як щодо окремих суден, так і щодо всього тіньового флоту РФ. Це також питання принципу: спроби вивозити і продавати українське зерно не залишатимуться без відповіді, і робота з притягнення до відповідальності триватиме на рівні ЄС, G7 та інших юрисдикцій", — сказав він.

Передісторія

6 березня 2026 року берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі неподалік міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке знаходиться під санкціями України.

"Судно перебуває у списку санкцій України, структура власності неясна, і є підозра, що страховка відсутня", — сказав міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Як розповіли в поліції, судно ходило під фальшивим прапором та підозрювалося у порушенні морського права та закону про безпеку суден.

В результаті одному з членів екіпажу було оголошено підозру у порушенні національного та міжнародного законодавства.

Більшість із 11 членів екіпажу судна Caffa є росіянами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна та Ізраїль опинилися на межі дипломатичного конфлікту через зерно, вивезене із захоплених українських територій. За даними спеціалізованого сервісу Marine Traffic, судно заходило до порту на Криті у понеділок, 27 квітня, після чого продовжило хід.

резидент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію довкола постачання зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій, в один із ізраїльських портів. У відповідь на подібні схеми вже готується пакет санкцій.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив, що МЗС вже зверталося 15 квітня до Ізраїлю з приводу такого судна, яке доставило зерно до Хайфи. Але достатньої реакції на інцидент не було. Ізраїль тоді заявив Україні, що було запізно, щоб затримувати російське судно, оскільки воно вже залишило порт Хайфи.