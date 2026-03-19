"Шахтар" — "Лех": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Гірники рвуться до чвертьфіналу єврокубку

У четвер, 19 березня, "Шахтар" зіграє гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій зустрічі Гірники здобули гостьову перемогу з рахунком 3:1.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Лехом" у Польщі

Аналітики віддають перевагу Гірникам

Переможець протистояння вийде на "Алкмар" або "Спарту"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лех". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Поєдинок "Шахтар" — "Лех" пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари "Алкмар" (Нідерланди)/"Спарта" (Чехія). Враховуючи результат першої гри, донеччани є беззаперечними фаворитами зустрічі. Додамо, що гру Гірників з "Лехом" покажуть в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

"Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли "Серветт" (1:1, 1:2).