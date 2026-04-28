Футбольний конфуз урятував життя вболівальнику (відео)

Фан дивився гру по ТБ, і нічого не віщувало біди

Любитель американського футболу Марк Тутакер із Лексінгтона (штат Кентуккі, США) назавжди запам’ятає поєдинок між командами "Петріотс" та "Джаєнтс" (33:15). Річ у тому, що перегляд цього матчу, можливо, врятував йому життя.

Що потрібно знати

Тутакер дивився футбольний матч по ТБ

Вболівальника розсмішив безглуздий удар Янгхо Ку

У Марка стався приступ, його відвезли до лікарні

Під час поєдинку на полі стався конфуз, через що Тутакер так сильно розсміявся, що у нього стався напад. Марка доставили до лікарні, де виявили пухлину розміром із тенісний м’яч у лівій частині його мозку, повідомляє AP.

Тутакера розсмішив кікер "Джаєнтс" Янгхо Ку, який не зумів поцілити по м’ячу (нога футболіста "застрягла" у газоні). Дикий сміх викликав у американця напад, після якого у нього виявили пухлину, яка змістила його мозок на 6 міліметрів праворуч. Марку провели операцію у лікарні Університету Кентуккі. Там пухлина, яка виявилася доброякісною, була видалена хірургічним шляхом. До кінця тижня він повернувся додому, не отримавши жодних серйозних наслідків. Марк вважає, що саме перегляд конфузу врятував йому життя, адже приступ міг статися з ним за кермом або в літаку (він часто літав по роботі, — Ред.).

Цей удар врятував мені життя, бо це могло статися будь-коли. Це могло статися зі мною в літаку, де завгодно. Я нікого не вбив. Я не збив сім’ю на Expedition. Марк Тутакер

Дружина Марка Мелорі також подякувала Ку за промах.

Я знаю, це був не найкращий момент, але це було просто божевілля. Ми сміялися до упаду над ним, за що мені зараз дуже соромно, але в результаті все склалося так, що для мене це був найкращий момент з усіх можливих. Мелорі Тутакер

