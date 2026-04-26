Легенда "Динамо" поскаржився на пенсію підполковника у Росії

Легендарний у минулому футболіст живе у Росії

Колишній форвард київського "Динамо", екстренер донецького "Шахтаря", збірних СРСР та Росії Анатолій Бишовець розповів про свою пенсію. При цьому він згадав про грошовий контракт із компанією Adidas.

Що потрібно знати

23 квітня Бишовцю виповнилося 80 років

Анатолій — уродженець Києва, проте після розвалу СРСР обрав Росію

"Світоч" неоднозначно висловлювався про війну в Україні

Відповідний коментар Бишовця наводить російське видання "РИА Новости". "Світоч" (прізвисько Бишовця) зазначив, що його пенсія у РФ становить 30 тисяч рублів (близько 17,5 тисяч грн).

Як мені зараз живеться? Ну якщо я 1992 року отримав 300 тисяч доларів за контрактом від Adidas за нічию зі збірною Німеччини на чемпіонаті Європи. У мене були хороші контракти (в роки роботи тренером). А військова пенсія зараз 30 тисяч рублів, а я ж підполковник МВС. Анатолій Бишовець

Довідка: Бишовець за 10 років своєї ігрової кар’єри у складі київського "Динамо" чотири рази ставав чемпіоном СРСР у 1966—1968 та 1971 роках, а також завойовував Кубок СРСР у 1966 році. Бувши тренером збірної СРСР, виграв "золото" Олімпіади-1988.

Зазначимо, Бишовець обережно називав повномасштабне вторгнення РФ в Україну "подіями", а у 2025 році після відвідин параду 9 травня у Москві заявив, що перемога буде за Росією. Вже у жовтні того ж року Анатолій закликав до миру між Україною та РФ.