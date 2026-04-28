Український футболіст влаштував бунт проти Моурінью: як "Особливий" покарав гравця

Зірковий український футболіст, схоже, втратив довіру відомого тренера

Півзахисник "Бенфіки" та збірної України Георгій Судаков потрапив у немилість головного тренера Орлів Жозе Моурінью. За повідомленнями португальської преси, український хавбек приєднався до групи футболістів лісабонського клубу, які бунтують проти наставника.

Що потрібно знати

Судаков не порозумівся з Моурінью

"Особливий" перестав ставити українця до складу

Жозе може залишити "Бенфіку" заради "Реала"

Цю ситуацію обговорив журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі "ТаТоТаке". Примітно, що Судаков прийшов у "Бенфіку" не при Моурінью. Проте "Особливий" давав достатньо шансів українцеві на полі. Останні 3 гри Судаков провів у запасі, а постійну ігрову практику у "Бенфіці" українець втратив у лютому 2026 року.

Судаков був у певному сенсі символом нового покоління українських футболістів. Футболіст з головою і мізками. Він читає книжки. Я не можу зрозуміти, чому він не розуміє, що має бути внутрішня мотивація, а не просто зовнішня — зарплата, статус легіонера, ще щось. Я не розумію, як може виглядати з боку Судакова бунт проти Моурінью… Я не можу зрозуміти, як ти можеш бунтувати проти такого чувака. Михайло Співаковський

Ситуація для Судакова може змінитися вже найближчим часом. За чутками, Моурінью після закінчення сезону хоче повернутися до "Реалу".

У сезоні 2025/26 Судаков зіграв 46 матчів на клубному рівні, відзначившись 4 голами та 7 асистами. Цікаво, що португальці орендували Судакова до кінця сезону 2025/26. Після закінчення оренди Орли зобов’язалися викупити футболіста у "Шахтаря" за 20,25 млн євро.