Нова лінія оборони на півночі: чи захистить вона Київ і чи є зараз загроза

Система рубежів повинна спрямовувати та вимотувати супротивника

Будівництво нової лінії оборони за 300 км від Київщини до Сум — це не суцільна "стіна" від можливого наступу, а спеціальна система, яка розрахована на уповільнення ворога та виграш часу у разі найгіршого сценарію.

Як уже відомо, начальник інженерних військ командування сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко заявляв, що від Сум до Київського сховища зводять багаторівневу оборону, щоби закрити напрям від нових загроз. У зв’язку з цим постають логічні питання: чи серйозна загроза для Києва, чи зможе ця лінія оборони захистити Чернігів та Суми, чи прикриє вона Україну від нападу з боку Білорусі, чи будується вона з превентивною метою, щоб ворог не міг створити "буферну" зону, як на Сумщині і чому цю лінію оборони почали будувати лише зараз.

Детальні відповіді дав співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник у ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

Чи є загроза для Києва

Оцінюючи потенційну загрозу для української столиці, експерт каже, що зараз прямих ризиків для Києва не спостерігається, хоча повністю виключати їх у майбутньому не можна.

За моїми оцінками, прямої загрози немає. Тому що, якщо ми беремо карту, наприклад, і дивимося на Київ та найближчі рубежі, з яких Росія могла б зробити наступ як у 2022 році, то це Білорусь та Бєлгородська область. Тобто відстань щонайменше 70-90 км. На сьогодні уявити собі повтор чогось подібного, що було у лютому 22 роки, мабуть, складно навіть російським стратегам. Тому я сказав би, що ймовірність такого сценарію на даний момент надзвичайно низька. Але виходячи з того, що російська сторона чітко декларує наміри продовжувати війну нескінченно, я не став би повністю ігнорувати подібну загрозу, зазначив він.

Чи може нова лінія оборони захистити Чернігів та Суми

Згідно з припущеннями експерта, не йдеться про пряму лінію від Сум до якоїсь точки на Київському водосховищі. При цьому ця лінія зможе прикрити від удару з Білорусі (у районі Житомирської області та західної частини Київської).

Звичайно, лінія кордону з Білоруссю, принаймні після 22 року, розглядається як загрозливий напрямок, як потенційна лінія фронту. Географія, ландшафт на українсько-білоруському кордоні є сприятливим для ведення оборони. Це лісиста місцевість, болото. Як у 22-му році росіяни наступали по дорогам з твердим покриттям, це, в принципі, можливі маршрути гіпотетичного наступу. Але це, на мою думку, на сьогоднішній день надзвичайно гіпотетично, помітив він.

Якщо ж говорити про надійність лінії оборони інженерних споруд, які зараз робляться в Україні, то теж постає питання — хто їх триматиме, оскільки хтось має контролювати, протидіяти тим загонам, групам, які зможуть перейти через цю лінію бар’єру.

І на відміну від 23-го року, навіть 24-го, у 26-му році — це війна дронів. І тому навіть за тих відомих очевидних проблем з особовим складом, які є в силах оборони, це значною мірою компенсується безпілотниками. Тобто лінія оборони не дає 100% гарантії від проникнення супротивника, але саме створює той рубіж, на якому ворог гальмуватиме. І це ідеальні умови для того, щоб ця "кіл-зона" була максимально насиченою, додав експерт.

Чому тільки зараз розпочали будівництво

За словами Мельника, подібні лінії оборони є і в інших областях, наприклад, у Житомирській області чи довкола Києва. А зараз про них почали говорити публічно та показувати. Однак, можна говорити про початок будівництва ліній оборони не на п’ятий рік війни, а ще з 2014 року.

По суті, в даному випадку йдеться не про суцільну "лінію" в буквальному значенні, а про систему оборонних рубежів та вузлів. Їхнє завдання полягає не в тому, щоб створити непереборну стіну, а спрямовувати можливі дії противника за заздалегідь прорахованими напрямками та уповільнювати його просування.

При цьому одні фахівці називають цю лінію оборони занадто дорогою та неефективною, порівнюючи з історичними прикладами — зокрема, з французькою "лінією Мажино". Інші, навпаки, проводять паралелі з "лінією Маннергейма" і вважають, що такі зміцнення потрібні у сучасній обороні.

Для довідки:

"Лінія Мажино" — це масштабна система французьких укріплень, побудована у 1929-1936 роках на кордоні з Німеччиною для захисту від агресії. Вона сягала приблизно 400 км від Бельфора до Лонгвіона, маючи глибоку ешелоновану оборону (10-22 км) з дотами, бункерами і підземними фортами. Однак німецькі війська у 1940 році обійшли основні укріплення через Арденни та Бельгію. Таким чином система укріплень виявилася марною, а "лінія Мажино" стала символом застарілої стратегії "окопної війни".

"Лінія Маннергейма" — система оборонних укріплень Фінляндії, побудована перед Другою світовою війною і названа на честь Карла Густава Маннергейма. Це ціла мережа укріплень, яка уповільнювала наступ противника і завдавала йому втрат.

Мельник, як прихильник другої версії, наводить приклад країн Балтії, зокрема Естонії, де система оборони вибудовувалася заздалегідь і охоплює весь кордон з Росією. Вони врахували важливі чинники особливості місцевості: річки, болота, ліси і дороги, які дають можливість обмежувати пересування техніки і військ і направляти в контрольовані зони.

Тобто сенс цієї лінії оборони у тому, щоб певним чином контролювати напрями противника, якими той може рухатися. Є річка, є болотиста місцевість, по якій не пройде ні техніка, ні особовий склад. Далі є лісиста місцевість. І є ділянки дороги, щоб там могла пройти техніка чи піхотинці. І сенс — направити максимально "наступальний кулак" ворога в якесь русло. Тобто, заманити супротивника або змусити йти туди, де все підготовлено до його зустрічі, пояснив експерт.

Таким чином, лінія оборони – це лише образна назва, як додав Мельник. У нього немає сумнівів, що зведення такої системи необхідне.

Про превентивні цілі та "буферні зони"

Відповідаючи на запитання про те, чи нова лінія оборони може мати превентивну функцію — у тому числі перешкоджати створенню так званих "буферних зон" у Сумській області, експерт сказав, що розуміння таких зон сьогодні змінюється. Раніше йшлося про "буферні зони", виходячи з дальності дії артилерії. Але з розвитком безпілотників та частотою їх використання ситуація змінилася. Тобто так звана "кіл-зона" вздовж лінії фронту, яка раніше становила 10-30 км, місцями розширилася до 150 км.

Сенсу цієї буферної зони, як розглядалося з погляду захисту від вогню артилерії, зараз практично немає. наголосив Мельник.

Співрозмовник пояснив, що на той випадок, коли десь допущено прорив лінії фронту, є заздалегідь підготовлена ​​наступна лінія, друга лінія оборони. Тоді можна здійснити маневр для того, щоб зберегти сили та зупинити супротивника вже на другому рубежі.

Але тут ще один важливий момент, на мою думку, про який також слід говорити, якщо ми обговорюємо доцільність побудови таких оборонних рубежів — це наш північний північний сусід чи північно-східний сусід. Він уже нікуди не дінеться. І потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій у майбутньому, підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Україна поспішає збудувати лінію оборони на півночі.