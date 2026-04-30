У ЗСУ обмежили термін перебування на передовій: що ще вимагає Сирський
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вплив дронів змусив переглянути підходи до ротацій
В Україні офіційно окреслили термін, який військові можуть перебувати на позиціях — до 2 місяців. Після цього має бути обов'язкова ротація в строк не пізніше одного місяця.
Що потрібно знати:
- Ротація має відбутися не пізніше ніж за 1 місяць
- Після боїв передбачений відпочинок і медогляд
- Бійців мають забезпечувати боєприпасами і їжею
- За порушення наказу передбачена відповідальність командування
"Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", — йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройних сил ЗСУ Олександра Сирського.
Рішення ухвалене на тлі змін у характері бойових дій, спричинених активним використанням дронів. За словами Сирського, домінування безпілотників суттєво змінило логіку війни: трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків, а також значно ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і між позиціями.
Наказ також передбачає низку обов'язкових вимог:
- Після завершення бойових завдань військовим має бути наданий час на відпочинок та проходження медогляду
- Бійців на позиціях мають своєчасно забезпечувати боєприпасами та продовольством.
Сирський акцентував, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем, а за його порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами Збройних сил. "Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", — каже Сирський.
Рішення було прийнято лише за кілька днів після випадку, коли бійці 14-ї бригади голодували на позиціях. Причиною цього назвали прорахунки командування, яке наразі звільнили або усунули з посад. Загалом перебування на позиціях у складних умовах до цього наказу могло тривати і понад рік — 471 день на позиціях провів бойовий медик 30-ї ОМБр.
