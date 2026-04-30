У ЗСУ обмежили термін перебування на передовій: що ще вимагає Сирський

Вплив дронів змусив переглянути підходи до ротацій

В Україні офіційно окреслили термін, який військові можуть перебувати на позиціях — до 2 місяців. Після цього має бути обов'язкова ротація в строк не пізніше одного місяця.

Що потрібно знати:

Ротація має відбутися не пізніше ніж за 1 місяць

Після боїв передбачений відпочинок і медогляд

Бійців мають забезпечувати боєприпасами і їжею

За порушення наказу передбачена відповідальність командування

"Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", — йдеться у повідомленні головнокомандувача Збройних сил ЗСУ Олександра Сирського.

Рішення ухвалене на тлі змін у характері бойових дій, спричинених активним використанням дронів. За словами Сирського, домінування безпілотників суттєво змінило логіку війни: трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків, а також значно ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і між позиціями.

Наказ також передбачає низку обов'язкових вимог:

Після завершення бойових завдань військовим має бути наданий час на відпочинок та проходження медогляду

Бійців на позиціях мають своєчасно забезпечувати боєприпасами та продовольством.

Сирський акцентував, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем, а за його порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами Збройних сил. "Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", — каже Сирський.

Рішення було прийнято лише за кілька днів після випадку, коли бійці 14-ї бригади голодували на позиціях. Причиною цього назвали прорахунки командування, яке наразі звільнили або усунули з посад. Загалом перебування на позиціях у складних умовах до цього наказу могло тривати і понад рік — 471 день на позиціях провів бойовий медик 30-ї ОМБр.

