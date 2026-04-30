Дипломатичний скандал з Ізраїлем закінчився перемогою України: що сталось з краденим українським зерном

Судно залишило Хайфу після дипломатичного тиску Києва

Ізраїльський імпортер "Ценципер" відмовився від розвантаження зерна, яке незаконно перевозили з окупованої частини України, в порту Хайфи. Головна причина — побоювання запровадження санкцій від ЄС через зв'язки з Росією. Водночас імпортери звинувачують уряд своєї країни в тому, що їм не надали допомоги чи рекомендацій для розв'язання ситуації.

Що потрібно знати:

Ізраїльський імпортер відмовився через ризик санкцій ЄС за зв’язки з російським "тіньовим флотом"

Судно Panormitis залишило узбережжя Ізраїлю

Україна назвала це результатом дипломатичного тиску

Київ продовжує роботу над посиленням санкцій проти російського зернового флоту

Про завершення цієї ситуації пише служба новин N12. Наразі йдеться, що російське судно Panormitis покинуло узбережжя Ізраїлю, а постачальник буде зобов'язаний знайти інше місце для розвантаження товару.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це позитивним кроком, що свідчить про "ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України".

Водночас це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину. Ми продовжуємо стежити за цим судном і застерігаємо всіх від будь-якої співпраці з ним. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ

За словами Сибіги, Україна продовжить працювати над посилення санкційного тиску на російський "тіньовий флот", який вивозить українське зерно.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що судно вийшло у нейтральні води, та це не припиняє кримінального провадження та не звільняє причетних від відповідальності.

Подальше переміщення судна, вантажу та дії осіб, причетних до цієї схеми, залишаються предметом правового регулювання в будь-якій юрисдикції, яка визнає верховенство права та поважає суверенітет України. Україна продовжує процесуальну роботу, відстежує рух усіх російських суден та залучає всі доступні механізми міжнародної правової співпраці для арешту майна, встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до відповідальності. Руслан Кравченко, генеральний прокуро

Як розгортались події

Дипломатична криза завершилась за чотири дні — 26 квітня стало відомо, що корабель на якому може бути зерно з окупованих територій прибуло до Хайфи. Це вже не перше судно, яке перевозило таке крадене зерно та розвантажувалось в Ізраїлі. МЗС України і раніше зверталось до Ізраїлю із цим питанням, але тоді було нібито занадто пізно для затримання судна.

28 квітня Україна вручила ноту протесті послу Ізраїля, а 29 квітня — відправила пакет документів для арешту судна. Про готовність до введення санкцій оголошували як в Україні, так і в Європейському союзі. За попередніми оцінками, на кораблі було близько 20 тис. тонн ячменю та близько 6 тис. тонн загальною вартістю близько 7 млн доларів США.

Сибіга раніше повідомляв, що у січні-квітні 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 рейсів із українських портів на тимчасово окупованих територіях до третіх країн, перевозячи незаконно вивезене зерно. Загалом за цей період з окупованих територій було експортовано понад 850 тис. тонн зерна, з яких понад половину вивезено із Севастополя, ще 13% — із портів Маріуполя та Бердянська.

"Телеграф" розповідав, що окупованих територіях і так є проблема з врожаєм після підриву росіянами Каховської ГЕС. Водночас ціна на зерно росте в Україні та світі.