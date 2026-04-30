Від Григорія Суркіса до Миколи Тищенка: хто з нардепів володіє найбільшими колекціями годинників

Менше сотні народних депутатів задекларували наручні годинники

У мережі з’явилася свіжа аналітика за кількістю наручних годинників, задекларованих депутатами Верховної Ради. Всього брендові аксесуари показали 89 народних обранців – вони володіють більш ніж трьома сотнями екземплярів.

Інфографіку опубліковано в акаунті Threads Misha cats_and_watches.

Автор зазначає, що із 392 депутатів лише 89 задекларували годинники – всього 324 штуки. Найпопулярнішими брендами є Rolex, Breguet та Ulysse Nardin. З даних випливає, що парламентарі володіють більш ніж півсотнею годинників Rolex, а аксесуарів Breguet у них на 7 штук менше. Марка Ulysse Nardin відстає від останньої майже вдвічі.

Найпопулярніші бренди годинників серед нардепів

На першому місці серед колекціонерів брендових годинників під куполом – представник "Платформи за життя та мир" (ПЗЖМ) Григорій Суркіс із двома десятками моделей. За ним йдуть нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв (17) та однопартієць Суркіса Віталій Борт (16). У сімку лідерів також входять "Слуга народу" Олег Дунда (12), Борис Приходько від "Довіри" (11), Микола Тищенко від "Відновлення України" (11) та Сергій Льовочкін від ПЗЖМ (10).

Нардепи, у яких найбільше годинників

Григорій Суркіс є власником 10 Rolex, восьми Patek Philippe та двох Richard Mille.

Скільки брендових годинників у Григорія Суркіса

Колекція Костянтина Бондарєва на три екземпляри менша, проте різноманітніша — в ній годинники 10 різних брендів. Фаворитами нардепа є марки Rolex, Breguet та Franck Muller. Він має по три екземпляри кожного з цих виробників. Бондарєв має два годинники бренду Van Cleef &Arpels і по одній моделі від CVSTOS, Maurice Lacroix, Breitling, Hublot, Ulysse Nardin і Cartier.

Скільки брендових годинників у Костянтина Бондарєва

Віталій Борт віддає перевагу Jaeger-LeCoultre — їх у нього аж чотири штуки. Також у колекції народного обранця: три Bovet та по двоє — Cartier, Chopard та Harry Winston. Як бачимо, на відміну від Суркіса та Бондарєва, Борт також небайдужий до аксесуарів американського виробництва. Крім того, він має по одному виробу від De Bethune, Rolex і Breguet.

Скільки брендових годинників у Віталія Борта

Автор публікації зазначає, що найцікавіші бренди годинників, які можна знайти у свіжих деклараціях парламентаріїв, це: De Bethune, FP Journe та Daniel Roth.

De Bethune — швейцарські годинники, бренд-виробник яких був заснований у 2002 році. Ці годинники прославились своїми рухомими вушками, дзеркально відполірованим титаном та астрономічними функціями.

Годинник De Bethune

FP Journe — вважається вершиною сучасного годинникового мистецтва. Бренд був створений у 1999 році. Відмінностями даних годинників є те, що вони мають у своїх механізмах платини та мости з 18-каратного рожевого золота. Механізми відомі тим, що у них відтворені забути техніки — як-от резонанс (два баланси, що синхронізуються завдяки фізичним коливанням) та ремонтуар (механізм постійної сили для ідеальної точності).

Годинник FP Journe

Daniel Roth — швейцарські годинники відомі унікальним корпусом "подвійний еліпс". Бренд був заснований у 1989 році і прославився своїми витворами, які мають турбійони, репетитори та вічні календарі, а також часто з ручною обробкою.

Годинник Daniel Roth

