Усика обдурили перед боєм із Верховеном (відео)

"Кіт" поскаржився на своїх тренерів

У четвер, 30 квітня, тренери обіцяли чинному чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександру Усику (24-0, 15 КО) день без тренувань, проте обдурили його. Українець продовжує підготовку до бою проти кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО) з Нідерландів.

Що потрібно знати

Усика розвели власні тренери

Боксерові обіцяли "відновлювальний день", проте змусили працювати над витривалістю

Українець у травні проведе бій за правилами боксу проти відомого кікбоксера

Олександр поскаржився на свою команду у соцмережах. "Кіт" називає своїх наставників "аферистами". Тренери обманом заманили боксера до тренажерної зали й змусили кілька годин робити кардіо, хоча обіцяли "відновлювальний день". Подібну "аферу" вони роблять не вперше.

Доброго четверга. Знову потрапив у аферу четверга, мене знову обдурили. Навіщо це мені треба. Я маю переодягтися і піти туди бігати. Аферисти там сидять. Як я міг на це повестися вдруге… Олександр Усик

Після робочого дня чемпіон поділився своїми емоціями із підписниками.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом, а вечір боксу планують показати в Україні. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко побореться за свій рекордний гонорар у кар’єрі, Усик заробить набагато більше.

Зазначимо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.