"Шахтар" — "Крістал Пелас": де і коли дивитись півфінал Ліги конференцій

Гірники за два кроки від фіналу єврокубка

У четвер, 30 квітня, "Шахтар" зіграє номінально домашній поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Крістал Пелас". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Крістал Пелас" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі", початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Подивитися гру можна на Megogo за підписками: MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. На цей час вартість підписки складає від 79 грн/7 днів. Гру також можна дивитися по всьому світу. Зі списком трансляторів можна ознайомитися на офіційному сайті УЄФА.

Гра-відповідь між командами пройде 7 травня в Лондоні (Велика Британія). Переможець 2-матчевого протистояння зіграє у фіналі Ліги конференцій проти переможця дуелі "Райо Вальєкано" — "Страсбур". Фінал ЛК відбудеться 27 травня у Лейпцигу (Німеччина).

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).