Усик — Верховен: коли відбудеться бій року та де дивитися шоу боксу

Один місяць до початку грандіозного поєдинку

Рівно один місяць залишився до початку шоу боксу Усик — Верховен. У суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет) у головному бою вечора на рингу битимуться чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО).

Вечір боксу Усик — Верховен в Україні можна буде переглянути на медіаплафрмоах DAZN та Megogo за підписками. Деталі трансляції стануть відомими ближче до початку шоу, повідомляє "Телеграф".

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.