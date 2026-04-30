Усика обманули перед боем с Верховеном (видео)

"Кот" пожаловался на своих тренеров

В четверг, 30 апреля, тренеры обещали действующему чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александру Усику (24-0, 15 КО) день без тренировок, однако обманули его. Украинец продолжает подготовку к бою против кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Александр пожаловался на свою команду в соцсетях. "Кот" называет своих наставников "аферистами". Тренеры обманом заманили боксера в тренажерный зал и заставили несколько часов делать кардио, хотя обещали "восстановительный день". Подобную "аферу" они делают не впервые.

Доброго четверга. Вновь попал в аферу четверга, меня опять обманули. Зачем мне это надо. Я должен переодеться и пойти туда бегать. Аферисты там сидят. Как я мог на это повестись второй раз… Александр Усик

После рабочего дня чемпион поделился своими эмоциями с подписчиками.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом, а вечер бокса планируют показать в Украине. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико сразится за свой рекордный гонорар в карьере, Усик заработает намного больше.

Отметим, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.