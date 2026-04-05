Український боксер завдав забороненого удару у чемпіонському бою: суперника винесли з рингу на ношах (відео)

Боєць припустився безглуздої помилки у "виграному" бою

Український боксер, чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі (до 63,503 кг) Арам Фаніян (26-3, 6 КО) втратив свій титул у бою проти аргентинця Ігнасіо Ірібаррене (16-0-1, 5 КО). Поєдинок завершився гучним скандалом.

Бій, що проходив у Броварах (Київська область, Україна), було зупинено у 10-му раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Фаніян у клінчі завдав супернику удару по потилиці, після чого аргентинець упав. Рефері зупинив бій та присудив українцю поразку дискваліфікацією. До речі, Ірібаррене забрали з рингу на ношах.

Українська публіка освистала суддівське рішення, а у мережі розгорілися суперечки через цю ситуацію. Багато хто вважає, що аргентинець симулював, адже на момент зупинки бою Арам перемагав. Суддівський рахунок був 82-88, 83-87 та 82-88 на користь українця.

Таким чином, 29-річний Фаніян втратив другорядний чемпіонський пояс і зазнав своєї третьої поразки в кар’єрі. 29-річний Ірібаррен залишився непереможеним.

