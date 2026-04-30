"Шахтер" - "Кристал Пэлас": онлайн-трансляция полуфинала Лиги конференций

Горняки борются за путевку в финал 3-го по силе еврокубка

В четверг, 30 апреля, "Шахтер" сыграет номинально домашний поединок 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Кристал Пэлас". Первый полуфинал состоится в Польше.

Что нужно знать

"Шахтер" примет "Кристал Пэлас" в Кракове

Английский клуб — безоговорочный фаворит встречи

Ответная игра пройдет 7 мая в Лондоне

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в разном настроении. Накануне Горняки одолели "Кудровку" (3:1) и приблизились к чемпионству в Украинской премьер-лиге (УПЛ). "Кристал Пэлас", в свою очередь, потерпел поражение от "Ливерпуля" (1:3). Орлы в этом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) расположились на 13-й позиции и претендуют на еврокубки только в случае победы в Лиге конференций.

Встреча "Шахтер" — "Кристал Пэлас" пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Горняки сыграют против мотивированного английского "середняка", который является однозначным фаворитом противостояния. Добавим, что игру дончан против лондонцев можно посмотреть в Украине в прямом эфире.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).