Синьо-жовтий м’яч викликав переполох у Росії (відео)

Синьо-жовті кольори опинилися під забороною на спортивній арені

У Новосибірську (Росія) маленьку дівчинку не пустили на волейбольний матч через плакат. На банері було зображено маленький синьо-жовтий м’яч.

Що потрібно знати

Дівчинка намалювала плакат перед походом на гру

Охоронці заборонили банер через "українські" кольори на ньому

Російський клуб відреагував на інцидент

Про це повідомляє telegram-канал "Мутко проти". Охорона арени вимагала зафарбувати "ворожі" кольори на плакаті, після чого дівчинку та її родину пустили на трибуни.

Сім’я відвідала матч за третє місце у чемпіонаті Росії з волейболу між місцевим "Локомотивом" та "Зенітом" (Санкт-Петербург). Стюарди не схвалили плакат, який юна любителька волейболу малювала сама. Охоронців збентежив маленький волейбольний м’яч синьо-жовтого кольору. У результаті батькові сімейства довелося чорним маркером зафарбовувати м’ячик, аби потрапити на гру.

ВК "Локомотив-Новосибірськ" відреагував на ситуацію. У клубі заявили, що "дії співробітника, зафіксовані на відео, були зумовлені абсолютно буквальним тлумаченням вказаних заходів". При цьому у команді вибачилися перед сім’єю.

