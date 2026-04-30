Зараз служить в ГУР: Ольга Фреймут показала архівне фото з братом

До ЗСУ чоловік приєднався як доброволець

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка виховує трьох дітей, показала свого брата, який служить у війську. Зірка поділилася рідкісною світлиною, де вони ще юні.

Йдеться про чоловіка, якого в соцмережах знають як Артура, однак насправді його звати Микола. В Instagram він підписаний як @freimut_a, і саме до нього Фреймут звернулася у зворушливому дописі з нагоди дня народження.

"Моя гордість, мій брат, з Днем народження. Нехай життя буде як після сильної зливи — свіже, щасливе, радісне. Дякую тобі за твою відвагу, нехай береже тебе Господь", — написала Ольга Фреймут. Знімок, судячи з усього, зроблений ще до війни. На ньому Ольга та її брат виглядають значно молодшими — це архівне фото з особистого сімейного альбому.

Ольга Фреймут з братом. Фото: instagram.com/freimutolia

Служить у ГУР і пішов на фронт добровольцем

Як розповідала раніше телеведуча, її брат із початку вторгнення Росії добровільно приєднався до війська. Наразі він служить у складі елітного підрозділу "Аратта", який входить до структури Головне управління розвідки МО України.

Це не перша згадка про службу брата Фреймут. Ще у 2024 році ведуча публічно долучалася до зборів коштів на потреби підрозділу, в якому він воює. Тоді вона закликала підписників підтримати бійців.

Брат Ольги Фремут. Фото: instagram.com/freimutolia

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сергій Притула показав фото із чотирма дітьми і дружиною. На знімку волонтер позує разом із коханою Катериною Сопельник та дітьми — Дмитром, Соломією, Стефанією і Марком.