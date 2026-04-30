Не лише Приходько з її "київською російською": які українські селебріті досі не перейшли на українську

Для когось це принципова позиція, а хтось не вважає російську "власністю РФ"

Навіть на п'ятому році повномасштабної війни в Україні, деякі артисти продовжують розмовляти російською мовою не лише в побуті, а й у публічному просторі. Під хвилю критики потрапляли й інші відомі постаті — від поп-зірок до інфлюенсерів саме через мовне питання.

"Телеграф" зібрав українських зірок, які ще досі ведуть комунікацію російською мовою. Йдеться не лише про Анастасію Приходько, яка заявила про "київську російську мову".

Хто з українських зірок розмовляє російською у 2026 році

Анастасія Приходько заявила, що вона нібито говорить "київською російською мовою" і намагалася пояснити, що це для неї окрема форма мови, а не просто російська. Це сприйняли як спробу Насті "легалізувати" російську мову в Україні під час повномасштабної війни. Після цього допису концерти Приходько почали скасовувати.

Приходько про російську мову.

Слава Камінська

Колишня учасниця гурту "НеАнгели", яка виїхала з нашої країни, неодноразово ставала об’єктом обговорень через використання російської у соцмережах і в інтерв’ю. Вона заявляла, що Україну покинула вимушено — через війну, але водночас переходити на українську вона не планує. Співачка продовжувала випускати пісні російською і веде соцмережі цією ж мовою.

Слава Камінська.

Проте у 2022 році Камінська випустила пісню українською. Композиція має назву "Додому" і в ній оспівується туга за батьківщиною.

Світлана Лобода

Світлана Лобода — одна з найсуперечливіших фігур у мовному та культурному контексті. Багато років вона будувала кар’єру в Росії, виконуючи російськомовний репертуар. Після початку повномасштабної війни співачка дистанціювалася від РФ і почала активніше з’являтися в українському медіапросторі, зокрема з україномовними піснями. Водночас у публічній комунікації вона й надалі використовує російську.

Соцмережі, до речі, Лобода теж веде ворожою мовою, хоч іноді і "проскакують" україномовні дописи. "Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б", — заявляла співачка в інтерв'ю для "BBC News – Русская служба".

Світлана Лобода.

Анна Алхім

Окрему категорію мовних конфліктів формують інфлюенсери. Зокрема Анна Алхім неодноразово опинялася в центрі скандалів через принципове використання російської мови. У соцмережах вона відкрито заявляла, що не планує переходити на українську, аргументуючи це особистим комфортом.

Анна Алхім.

У 2020 році Алхім зізнавалася у любові до Путіна і називала диктатора "красунчиком" та "впливовим чоловіком". Через це вона потрапила до "Миротворця".

Андрій Данилко

Виступає артист досі російською і розповідав, що перекладати свої нові пісні не збирається, за що отримав хвилю критики. У соцмережах все частіше з'являються його дописи українською, але у публічному просторі говорить змішано — то російською, то "полтавським суржиком". Андрій Михайлович підкреслює, що для нього російська мова — суто засіб для комунікації.

