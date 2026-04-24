Легендарний "Лев" назвав Усика гідним наступником

Українець отримав похвалу від одного з найвеличніших чемпіонів в історії

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Леннокс Льюїс похвалив чинного чемпіона світу в королівському дивізіоні за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Британець відвідував тренувальний табір українця, який зараз готується до бою проти кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО) з Нідерландів.

Що потрібно знати

Льюїс похвалив Усика

Британець був останнім абсолютом у хевівейті до українця

Леннокс мав прізвисько "Лев", Усик б’ється під прізвиськом "Кіт"

Відповідний коментар Льюїс дав skysports. За словами Леннокса, Усик є гідним наступником і заслужив світове визнання.

Усик — гідний наступник? Так. Олександр Усик — великий чемпіон, чудова людина, він старанно тренується. Він всього досяг. Він жертвував багатьом. У нього чудова сім’я, і він заслуговує на всілякі похвали. Леннокс Льюїс

Довідка : Леннокс Льюїс — олімпійський чемпіон-1988, абсолютний чемпіон світу (1999) у важкій вазі. Введений до Міжнародної зали боксерської слави.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, і українець, і британець проведуть бої у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом, а вечір боксу планують показати в Україні. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко побореться за свій рекордний гонорар у кар’єрі, Усик заробить набагато більше.

Зазначимо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.