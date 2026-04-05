"Я тебе люблю, пробач": Вайлдер здивував усіх у бою з Чісорою (відео)

Американський боксер вибачився за удар перед суперником

Унікальна ситуація сталася на вечорі боксу Дерек Чісора (36-14, 23 КО) — Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО). "Бронзовий бомбардувальник" у якийсь момент розчулився просто під час поєдинку.

У мережі звернули увагу на 8-й раунд у поєдинку супертяжів. Вайлдер перед тим, як відправити Чісору в нокдаун, вибачився перед ним і сказав, що любить його, повідомляє "Телеграф".

Вибач... Я тебе люблю. Вайлдер сказав Чісорі під час бою

Момент потрапив у пряму трансляцію бою. До речі, штучний інтелект Grok підтверджує, що Вайлдер сказав саме це.

Дані слова Деонтея є відсилкою на Шона Майклза та його поєдинку проти Ріка Флера на "Реслманії 24" – один із найкультовіших моментів в історії реслінгу.

Бій Чісора — Вайлдер завершився перемогою американця рішенням суддів. На сайті "Телеграф" доступні найкращі моменти поєдинку.

Зазначимо, на цю мить поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена, який як гість відвідав вечір боксу Чісора — Вайлдер. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.