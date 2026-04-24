Легендарный "Лев" назвал Усика достойным преемником

Украинец удостоился похвалы от одного из величайших чемпионов в истории

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис похвалил действующего чемпиона мира в королевском дивизионе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец посещал тренировочный лагерь украинца, который сейчас готовится к бою против кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Льюис похвалил Усика

Британец был последним абсолютом в хевивейте до украинца

Леннокс имел прозвище "Лев", Усик дерется под прозвищем "Кот"

Соответствующий комментарий Льюис дал skysports. По словам Леннокса, Усик является достойным преемником и заслужил мировое признание.

Усик — достойный преемник? Да. Александр Усик — великий чемпион, замечательный человек, он усердно тренируется. Он всего добился. Он жертвовал многим. У него замечательная семья, и он заслуживает всяческих похвал. Леннокс Льюис

Справка: Леннокс Льюис — олимпийский чемпион-1988, абсолютный чемпион мира (1999) в тяжелом весе. Введен в Международный зал боксерской славы.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом, а вечер бокса планируют показать в Украине. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико сразится за свой рекордный гонорар в карьере, Усик заработает намного больше.

Отметим, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.