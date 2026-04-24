Залишимося без абрикосів, а виноград стане делікатесом? Як раптова "зима" у квітні вдарить по врожаю

Фахівці пояснили ситуацію та оцінили можливі наслідки

Пройшла вже більша частина весни, а в Україну повернулася зима — у ніч на 24 квітня багато областей накрила снігова погода. Такі природні сюрпризи викликають занепокоєння за майбутній урожай овочів, фруктів та ягід. Хоча експерти запевняють, що ситуація не критична, але й втрати вже є.

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб з’ясувати, чи є небезпечними нинішні погодні умови для врожаю та які регіони перебувають у зоні ризику. За їхніми словами, окремі культури вже постраждали від холодів.

Сніг у квітні – не аномалія?

Кліматолог, кандидат географічних наук Віра Балабух каже, що сніг наприкінці квітня не є великою аномалією. У помірних широтах та Україні, зокрема, він буває не лише наприкінці квітня, а й у травні, а в Карпатах навіть у червні.

Температура повітря в Україні зростає протягом усього року. Найбільш відчутно у зимові та літні місяці. Однак у квітні та травні ці зміни найменші. І це ми відчуваємо за тими хвилями холоду та заморозками, які спостерігаються в цей період пояснила співрозмовниця.

Навесні помітна тенденція до посилення короткочасних похолодань, особливо у східному Лісостепу, в окремих районах Полісся, Прикарпаття, степовій зоні.

При цьому, за словами Балабух, повторюваність надзвичайних похолодань навесні також не змінилася. Про це, зокрема, йдеться у журналі Agricultural Science.

Незважаючи на значне підвищення температури повітря в Україні, Європі та арктичних широтах, більш ранній початок теплого сезону та вегетаційного періоду, кількість весняних днів із сильними, дуже сильними та надзвичайно сильними похолоданнями збільшується майже на всій території України. додала вона.

Водночас, начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко вважає, що сніг наприкінці квітня у центрі та на півдні не є нормою, проте такі погодні умови час від часу трапляються навіть на початку травня.

Причина – нестандартні синоптичні процеси, а саме переважання впливу на погоду холодних повітряних мас із півночі Європи. пояснює Адаменко.

За її словами, ймовірність у другій половині квітня опадів у вигляді мокрого снігу на півночі та північному сході оцінюється як 2-3 рази на 15-20 років. Однак утворення стійкого снігового покриву або суттєве промерзання ґрунту малоймовірне.

Чи є загроза для врожаю

Народний депутат (2012-2014), аграрій та науковий співробітник НААН Михайло Апостол зазначив, що в Україні фіксують похолодання до -3…5 градусів, але не по всій території країни. Проте, навіть такі температури не є катастрофою для врожаю, особливо для таких овочів, як буряк, морква, томати.

Звісно, якщо є розсада, вже висаджені помідори, то, можливо, щось буде. Маючи ту інформацію, яка є на сьогоднішній день, жодної катастрофи щодо погодних умов та майбутнього врожаю, овочів, ягід, фруктів поки що немає і, гадаю, вже й не буде. Хоча наступного тижня ще передають похолодання, але не мінус сказав він.

Якщо температура повітря буде на рівні +3 градусів, в такому випадку немає абсолютно ніякої загрози. У західних областях, зокрема в Тернопільській області, ситуація різна: десь уже почалося активне цвітіння, а в інших районах садові та городні культури поки що наче "вичікують", чи почекати теплішої погоди для вже повноцінного зростання.

Михайло Апостол. Фото: Facebook

На думку Балабух,у майбутньому різких похолодань може поменшати, але частіше фіксуватимуть різкі перепади температур (понад 10 ºС на добу) особливо на Поліссі, а також у західних та центральних регіонах. Це, своєю чергою, може нашкодити рослинам. Через перепади температур раніше закінчується період зростання, пошкоджуються квіти та плоди, а це в результаті впливає на врожай.

Водночас, начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко вважає, що якщо насіння овочевих культур ще у землі і не зійшло, то нічого страшного не станеться. А от якщо рослини вже з’явилися, тоді від холоду вони можуть постраждати або загинути.

Чи є загроза врожаю? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Втрати плодових: що вже відомо

За словами Адаменко, заморозки ще не закінчилися і продовжуватимуться, але вже можна говорити про втрату частини врожаю ранніх кісточкових — абрикосу, персика, аличі, можливо ягідних та винограду.

Тобто йдеться про рослини, які вже зацвіли. Саме в період цвітіння культури особливо вразливі до холодів, тому навіть короткочасні заморозки можуть зашкодити майбутнім плодам.

Розмір втрат залежить від кліматичних особливостей території, на якій зафіксовано явище, конфігурації саду, поля, виду та сорти культури та найголовніше — стадії розвитку культури, що визначає її вразливість, оцінити збитки можна після заморозків. підсумувала вона.

Як зазначив голова Асоціації "Укрсадпром" Тарас Минко, у зв’язку з промерзанням дерев може бути дефіцит та підвищення ціни на окремі ягоди та фрукти.

Ризики зберігаються до середини травня

Тетяна Адаменко наголосила, що до середини травня в Україні триває заморозконебезпечний період. Це означає, що навіть наприкінці квітня та на початку травня похолодання є вельми нормальним явищем.

Імовірність заморозків ранньої весни за статистикою метеорологічних спостережень становить 50%, а цьогорічна весна почалася рано за рахунок дуже теплого березня зазначила співрозмовниця.

Який урожай постраждав від похолодання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

