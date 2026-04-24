"Пігулка" від нападу Росії на НАТО є, але… Що стоїть за заявою Туска та чим можуть допомогти США

Кремль навряд чи зупиниться на війні в Україні

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі – питання місяців. Та якщо це дійсно станеться, чи зможе Альянс застосувати 5 статтю, як діятимуть США та яка роль Білорусі у цьому.

Про це "Телеграф" запитав у політичних експертів та політиків. Зауважимо, що нещодавно президент Володимир Зеленський висловлював схоже занепокоєння про напад РФ на країни Балтії, але його слова розкритикували на Заході.

Чи час Європі готуватися до протистояння Росії

Журналіст Віталій Портников сподівається, що і Зеленський, і Туск спираються на якусь реальну інформацію, а не просто транслюють попередження, які мають зробити країни Європи більш обачними з погляду власної військової підготовки і підготовки у сфері безпеки.

Віталій Портников

Водночас Євген Магда каже: "Росія може спробувати взяти НАТО на слабо, шляхом обмеженої операції у Балтії. Символічно — прорвати кордон, закріпитися та почати махати "Орєшніком".

Євген Магда

У коментарі "Прайм новини Україна" він наголосив, що географічно Білорусь дає змогу атакувати і Польщу, і Литву, і Латвію, тому для Росії — це вигідно. Ба більше, політолог не виключає того, що в рядах білоруської армії можуть наступати російські війська.

Адже, за словами Магди, Путіну вигідно прикритися Лукашенком і стати у нього за спиною, сказати: "Ну, це ж він, дивіться, це він останній диктатор Європи, а я — миротворець". Це треба розуміти. І це мають розуміти не лише в Україні, а й в Європі.

Заяву Туска про можливість нової війни треба сприймати серйозно

Оксана Кузан, співзасновниця та керівниця аналітичного відділу Українського центру безпеки та співпраці, каже, що застереження, які були озвучені президентом Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, варто розглядати дуже серйозно, а не як прояв паніки чи відтворення кремлівських наративів.

Адже вже кілька років міжнародні аналітики, розвідувальні служби партнерів та офіційний Київ попереджають, що Росія не розглядає війну проти України як ізольований конфлікт і готує агресію проти країн-членів НАТО.

"На тлі накопичення економічних і бюджетних проблем, а також зростання внутрішнього суспільного невдоволення, зокрема в інформаційному середовищі, сценарій "швидкої, але переможної війни" проти країн Заходу, зокрема країн Балтії, може розглядатися Москвою як план консолідації російського суспільства та підвищення підтримки влади. Пам’ятаємо, як це було після окупації Криму, коли рейтинг Путіна з 60% підстрибнув до 89%. Загалом це може бути питанням виживання всього путінського режиму", — каже експертка.

Оксана Кузан

Вона додає, що Кремль уважно вивчає та намагається підсилити внутрішні проблеми всередині ЄС і НАТО. Виходить, що конфлікти та напруга в межах Альянсу можуть розглядатися Москвою як додатковий сприятливий фактор.

"У будь-якому випадку партнерам варто вивчати досвід України не лише в контексті відбиття російської агресії, використання технологій на полі бою, а й організації системи рекрутингу до СОУ та розглянути інтеграцію України в європейську систему безпеки", — резюмує Кузан.

Чи дійсно Трамп може вивести США з НАТО

"Є тільки один шлях убезпечитись від нападу Росії на НАТО. Зробити НАТО сильніше, крапка. Якщо НАТО буде знаходитись в тому стані, в якому його хочуть залишити ключові союзники, а основа НАТО — це Сполучені Штати, то не тільки Росія, а і всі інші будуть споглядати на те, як нападають на країни Альянсу", — каже Арсеній Яценюк, політик та експрем'єр-міністр України.

На думку Яценюка, слова Трампа про вихід з НАТО впираються у юридичну складову, адже США не можуть вийти з НАТО без рішення Конгресу. Це не є компетенцією президента Штатів.

Арсеній Яценюк

"Але в сучасному світі юриспруденція крепко поступається політиці. А політика крепко поступається популізму. Сам факт наявності заяв і оцього протистояння всередині НАТО вже послаблює НАТО. Можна не виходити юридично, але вороги прочитають фактичний вихід. І коли я кажу вороги, це вороги в першу чергу США", — додає політик.

Яценюк наголосив, що наразі в інтересах США бути основою НАТО і показати всьому світу, що Альянс — це найміцніший оборонний союз у світі. Так США забезпечать і своє економічне процвітання, і свою національну безпеку.

У Північноатлантичного альянсу є велике завдання

Андрій Дещиця, дипломат, експосол України у Польщі, експосол у Фінляндії та Ісландії, наголосив, що Польща досить серйозно сприймає загрозу з боку Росії, активно готується до можливого вторгнення.

"Туск, напевно, не страшить своє суспільство, але готує його до можливих загроз. Про це свідчить не тільки модернізація збройних сил, а й зміни щодо територіальної оборони, попередження населення про можливі загрози тощо. Це є, власне, підготовка до можливої агресії. Краще, щоб вона, звичайно, не відбулася. Але для того, щоб вона не відбулася, треба бути сильним", — каже Дещиця.

Андрій Дещиця

Відповідаючи на питання, чи дійсно США можуть дати задню, якщо Росія нападе на Європу, Дещиця сказав, що навколо НАТО зараз точиться досить велика дискусія щодо 5 статті Альянсу.

"Мені здається, що НАТО повинно переоцінити і більш реалістично дивитися на підтримку. Адже до цього часу це все було лише на папері, теоретично в договорі, в розмовах, в переговорах, а практично, як це зробити, вони до цього не доходили, бо не вірили, що це може статися", — каже політик.

На його думку, наразі Альянсу треба зрозуміти, як він діятиме за умови нападу на країну-члена та хто буде допомагати в цьому разі, особливо це стосується США.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи втягне Росія Білорусь у війну з Україною.