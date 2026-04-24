Загинула продюсерка і військова з позивним "Квітка". Що про неї відомо (фото)

Вікторія служила у бригаді "Едельвейс"

Українська кіноіндустрія та культурна спільнота зазнали тяжкої втрати. Захищаючи Україну, загинула лінійна продюсерка, кастинг-директорка та офіцер Збройних Сил України Вікторія Боброва, відома за позивним "Квітка".

Першими про трагедію повідомили колеги Вікторії по цеху. Згодом сумну звістку підтвердили відомі українські актори, зокрема Антоніна Хижняк, яка висловила глибокий сум через втрату талановитої професіоналки та відданої захисниці.

Наразі інформація про обставини загибелі, а також дата та місце прощання з Вікторією Бобровою не розголошуються.

"Пробач, Віка, ми навіки в боргу перед тобою і твоєю сім'єю...", - написала Хижняк

Що відомо про Вікторію "Квітку" Боброву

Вікторія була знаною постаттю в українському кіновиробництві. Як лінійна продюсерка та кастинг-директорка, вона працювала над створенням знакових проєктів, що формували сучасне обличчя нашого кіно. Серед її робіт: фільм "Як пройшли мої літні канікули?", драма "Подвійний іммельманн", документальний серіал "Спротив", 4-серійне воєнне роуд-муві "Друзі" та багато інших стрічок.

З початком повномасштабного вторгнення Вікторія змінила знімальний майданчик на службу у війську. За наявною інформацією, вона була офіцером відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

