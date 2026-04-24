Напад на кілька країн одночасно? У Брюсселі пояснили, що може готувати Путін

Європейці сумніваються, чи прийдуть США на допомогу

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск — один з небагатьох європейських лідерів, який тверезо оцінює російську загрозу. Тож його заяви про те, що РФ може напасти на НАТО "впродовж місяців" не є перебільшенням.

Як може виглядати така атака, й чи варто покладатися на США у захисті від неї — "Телеграфу" розповіла Марія Мартісіуте — аналітикиня Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі.

До EPC Марія працювала в НАТО над реформами в оборонному та безпековому секторах.

За прогнозами спікерки, Росія дійсно може розвʼязати агресію проти тієї чи іншої країни, але гібридну. Мета — змусити союзників сумніватися у відповіді.

"Росія може вдатися до дуже розмитих, неоднозначних дій, які розділять Європу, — пояснює вона. — Наприклад, кібератака або захоплення супутників у космосі, а потім раптово соціальні заворушення в естонській Нарві, фейкові відео про насильство — і в якийсь момент там з’являються російські військові. Європа буде в повній розгубленості: це напад чи ні? І що робити далі?"

Подібний сценарій може статися і на острові Свальбрад (Шпіцберген) в Норвегії, вважає Мартісіуте.

Там живуть росіяни: що, якщо їх стане більше або вони почнуть звинувачувати Норвегію у порушенні договору 1920-х років? Росіяни можуть створити дуже неоднозначну ситуацію, щоб нас розділити — і тоді все може швидко ескалувати прогнозує аналітикиня.

Для довідки: 1920 року було підписано договір про Шпіцберген, який закріпив суверенітет Норвегії над архіпелагом, але інші країни отримали право працювати там і видобувати ресурси. Росія спочатку не брала участі в угоді, але приєдналася через 15 років і після цього теж отримала право вести там діяльність, зокрема видобувати вугілля.

Водночас, припускає експертка, Москва здатна розвʼязати агресію на кількох театрах одночасно — і Арктичному, і Балтійському.

"Я дедалі більше вважаю, що там може виникнути щось гібридне, можливо навіть одночасно на обох театрах, — зазначає вона. — Не знаю, як Швеція і Фінляндія, які одночасно є арктичними та балтійськими державами, — будуть балансувати й розподіляти свої сили та спроможності".

Утім заяви Дональда Туска варто розглядати і в контексті порушень повітряного простору країн-членів НАТО російськими дронами або винищувачами — це вже неодноразово ставалося.

Марія Мартісуте. Фото: Facebook

Марія Мартісуте висловлює занепокоєння, що гібридні атаки Москви у будь-який момент можуть призвести до жертв.

Дрони, запущені з території Білорусі чи Росії, можуть призвести до загибелі людей і завдати економічної шкоди. Те, що цього ще не сталося, не означає, що це не може статися вже сьогодні або завтра. оволі розумно не покладатися на те, що Америка або хтось інший обов’язково прийде на допомогу в разі нападу. Насамперед країни повинні робити все можливе для забезпечення власної безпеки каже пані Марія.

"Україна є яскравим прикладом — як у контексті США, так і союзників поза Америкою. У нас ніколи не було довгострокового плану щодо України: як має виглядати перемога, коли має закінчитися війна, як її завершити. Такого плану не існувало.

З огляду на непередбачуваність Трампа і на те, що він розглядає Росію як потенційного торговельного партнера, розумно готувати різні сценарії. І Польща тут не єдина. Інші союзники, ймовірно, теж готуються до варіантів, за яких підтримка США може бути мінімальною", — пояснила вона.

Поруч зі Статтею 5 НАТО існує Стаття 42.7 Договору про Європейський Союз — вона була активована лише один раз в історії, після терористичних атак у Франції 2015 року. Ця стаття стосується взаємної допомоги.

Простими словами: якщо одна з країн ЄС стає жертвою нападу, інші держави-члени зобов’язані надати їй підтримку всіма доступними засобами, які вважають необхідними.

"Оскільки не можна виключати, що Росія може бути готова — особливо у випадку можливого припинення вогню в Україні — атакувати країну НАТО або ЄС, чи навіть кілька одночасно, то, звісно, ми маємо підготуватися", — підсумувала Марія Мартісіуте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Росія досі не напала на НАТО. Є лише дві причини.